Kayserispor'un maçlarını oynadığı stadın ismi değişti.
Kayserispor'un maçlarını oynadığı stadın ismi Kadir Has Stadı ismine döndü. Ekim 2022 tarihinde yapılan 3 yıllık sözleşme neticesinde sponsorun ismini alan stadın dış yüzündeki isimler silindi. Kayserispor ile özel firma arasındaki sözleşmenin sona ermesini ardından isim tabelaları söküldü.
Sarı kırmızılı kulübün önümüzdeki günlerde stat ismi için yeni bir sponsorluk anlaşması yapmayı planladığı öğrenildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor'un Stadı Kadir Has Oldu - Son Dakika
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