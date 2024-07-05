Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın yeni sezonda ekibi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde yaptığı ilk antrenman ile çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı takım bugün yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın da yeni sezonda teknik ekibi belli oldu. Burak Yılmaz'ın ekibinde 3 yardımcı antrenör, 2 kaleci antrenörü, 2 atletik performans antrenörü, 2 kaleci antrenörü ve 1 maç ve performans analiz antrenörü yer aldı. Burak Yılmaz'ın yeni ekibinde şu isimler yer aldı:
Burak Yılmaz - Teknik Direktör
Serhat Sütlü - Yardımcı Antrenör
Erkan Ferin - Yardımcı Antrenör
Hüseyin Çayır - Yardımcı Antrenör
Anıl Demirci - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Mehmet Bölükbaşı - Kaleci Antrenörü
Ömer Anıl Polat - Kaleci Antrenörü
Erdi Arslan - Atletik Performans Antrenörü
Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü - KAYSERİ
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