Spor

Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın yeni sezonda ekibi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde yaptığı ilk antrenman ile çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı takım bugün yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın da yeni sezonda teknik ekibi belli oldu. Burak Yılmaz'ın ekibinde 3 yardımcı antrenör, 2 kaleci antrenörü, 2 atletik performans antrenörü, 2 kaleci antrenörü ve 1 maç ve performans analiz antrenörü yer aldı. Burak Yılmaz'ın yeni ekibinde şu isimler yer aldı:

Burak Yılmaz - Teknik Direktör

Serhat Sütlü - Yardımcı Antrenör

Erkan Ferin - Yardımcı Antrenör

Hüseyin Çayır - Yardımcı Antrenör

Anıl Demirci - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Mehmet Bölükbaşı - Kaleci Antrenörü

Ömer Anıl Polat - Kaleci Antrenörü

Erdi Arslan - Atletik Performans Antrenörü

Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü - KAYSERİ