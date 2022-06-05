Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın kariyeri - Son Dakika
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Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın kariyeri

05.06.2022 11:47
Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın kariyeri

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Ömer Erdoğan kimdir?

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Ömer Erdoğan kimdir?

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın sözleşmesi sona erdikten sonra yeni anlaşma yapmayan Kayserispor, genç teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı. Geride kalan hafta içi Ömer Erdoğan ile görüşme yapılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, bugün Ömer Erdoğan ile anlaştığını duyurdu.

Ömer Erdoğan kimdir?

Ömer Erdoğan, 3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde doğdu. Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip olan Ömer Erdoğan, Bursaspor'da 7 yıl boyunca forma giymesinin ardından 2013 yılında futbolu bırakmış ve antrenörlüğe başladı. Eskişehirspor alt yapısında yardımcı antrenör olarak başlayan Ömer Erdoğan, daha sonra Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Tuzlaspor'da yönetim kurulu üyeliği yapan Ömer Erdoğan, Karagümrük ile ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Eskişehirspor'un U21 takımında başlayan Ömer Erdoğan, Eskişehirspor ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 45 yaşındaki genç teknik adam, son olarak Hatayspor'u çalıştırmıştı. - KAYSERİ

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Berna Gözbaşı: 'Daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz' Berna Gözbaşı: 'Daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz' Kayserispor Ömer Erdoğan ile anlaştı Kayserispor Ömer Erdoğan ile anlaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın kariyeri - Son Dakika

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