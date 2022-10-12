Kayserispor'un yönetici ve futbolcuları öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Kayserispor'un yönetici ve futbolcuları öğrencilerle buluştu

12.10.2022 12:50

Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun spor salonundaki etkinliğe katılan Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, genel menajer Yunus Akbulut ile futbolcular Emrah Başsan ve Bernard Mensah, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

Emrah Başsan ve Mensah burada fotoğraf çektirdikleri öğrenciler için forma ile atkı imzaladı.

Gözbaşı, kendisinin de aynı okuldan mezun olduğunu belirterek, bundan sonra öğrencilerle daha sık bir araya geleceklerini söyledi.

Futbolculardan Emrah ise her zaman okulu ön planda tutarak spora yönelmenin önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin, Kayserispor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası final maçında yenilmesinin hatırlatması üzerine Emrah, "Final maçında kendimize çok güvenmiştik. Biz aslında finale çıkarak başarı sağladık. Bizim finale çıkmamızı kimse beklemiyordu. Tabii kupayı alsak başarımız taçlanacaktı, inşallah bu sene." dedi.

Emrah, daha önce formasını giydiği Galatasaray'a karşı bu hafta hangi duygularla mücadele edeceği sorusu üzerine, Kayserispor'dan ekmek yediğini ve bu takımın başarısı için ter döktüğünü, sahada 4 büyüklerin öneminin olmadığını söyledi.

Ganalı futbolcu Mensah ise 13-14 yaşlarında futbol oynamaya başladığını ve okulla çok sevdiği sporu çok çalışarak bir arada yürüttüğünü belirterek, "Buraya kadar gelmemde çok ve disiplinli çalışmak etkili." ifadesini kullandı.

Mensah, geçirdiği sakatlıkla ilgili, "Uzun sakatlıktan sonra iyileşmek zaman alır. Elimden geleni yapıyorum. Daha iyi olacağım. Çok çalışıyorum. Her şey zamanla ilgili, daha güzel olacak. Eski performansıma ulaşacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak hocalarının isteğini yerine getirdiklerini aktaran Mensah, bu yıl atak futbol oynadıklarını kaydetti.

Söyleşinin ardından Onur Gözbaşı'na diploma ve sınıf geçme defterinin örneği hediye edildi.

Bu arada Kayserispor'un hafta sonu Galatasaray'la oynayacağı maçta misafir edilecek 38 öğrenci, kurayla belirlendi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de katıldı.

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Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un yönetici ve futbolcuları öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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