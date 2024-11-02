Kayserispor ve Adana Demirspor 0-0 Berabere Kaldı

Spor

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Hasan Ali Kaldırım, Carole, Jeanvier, Attamah, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 73 Boa Morte), Bourabia (Dk. 84 Ramazan Civelek), Cardoso, Mane (Dk. 84 Ackah), Nazon (Dk. 63 Bahoken)

ADANADEMİRSPOR: Vedat Karakuş – Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, Semih Güler, Arda Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik (Dk. 64 Shehu), Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Aimbetov), Breyton (Dk. 46 Yusuf Sarı), Yusuf Barası (Dk. 88 Nabil)

SARI KARTLAR: Kartal Kayra Yılmaz, Attamah, Bourabia, Bilal Bayazit (Kayserispor), Abdulsamet Burak, Shehu (Adana Demirspor)

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile golsüz eşitlikle ayrıldı. Bu sonucusun ardından iç sahada galibiyet hasreti süren sarı-kırmızılılar puanını 9'a, ligdeki ikinci beraberliğini alan konuk ekip ise 2'ye yükseltti.

14'üncü dakikada Cardoso'nun sağ kanattan taşıdığı topta, ceza sahası içinde topla buluşan Nazon'un dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat'ta kaldı.

30'uncu dakikada Gökhan Sazdağı'nın ara topuna hareketlenen Cardoso sağ kanattan yaptığı orta-şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak, oyun alanına geri döndü.

32'nci dakikada Adana Demirspor savunması kontra atağa çıkmak isterken top kaybetti. Ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Cardoso'nun yaptığı ortada kafa topuna yükselen Nazon'un vuruşu auta gitti.

45'inci dakikada Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nazon'un vuruşunda Jeanvier'in dokunuşunda top filelerle buluştu. Maçın hakemi ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada sağ kanattan Cardoso'nun gönderdiği topta Bourabia'nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.

57'nci dakikada Semih Güler'in seri çalımlarla sağ kanattan taşıyarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

64'üncü dakikada Bahoken'in havalandırdığı topa hareketlenen Cardoso'nun yerden sektirerek yaptığı sert vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.