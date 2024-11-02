Kayserispor ve Adana Demirspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor ve Adana Demirspor 0-0 Berabere Kaldı

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

02.11.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Hasan Ali Kaldırım, Carole, Jeanvier, Attamah, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 73 Boa Morte), Bourabia (Dk. 84 Ramazan Civelek), Cardoso, Mane (Dk. 84 Ackah), Nazon (Dk. 63 Bahoken)

ADANADEMİRSPOR: Vedat Karakuş – Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, Semih Güler, Arda Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik (Dk. 64 Shehu), Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Aimbetov), Breyton (Dk. 46 Yusuf Sarı), Yusuf Barası (Dk. 88 Nabil)

SARI KARTLAR: Kartal Kayra Yılmaz, Attamah, Bourabia, Bilal Bayazit (Kayserispor), Abdulsamet Burak, Shehu (Adana Demirspor)

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile golsüz eşitlikle ayrıldı. Bu sonucusun ardından iç sahada galibiyet hasreti süren sarı-kırmızılılar puanını 9'a, ligdeki ikinci beraberliğini alan konuk ekip ise 2'ye yükseltti.

14'üncü dakikada Cardoso'nun sağ kanattan taşıdığı topta, ceza sahası içinde topla buluşan Nazon'un dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat'ta kaldı.

30'uncu dakikada Gökhan Sazdağı'nın ara topuna hareketlenen Cardoso sağ kanattan yaptığı orta-şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak, oyun alanına geri döndü.

32'nci dakikada Adana Demirspor savunması kontra atağa çıkmak isterken top kaybetti. Ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Cardoso'nun yaptığı ortada kafa topuna yükselen Nazon'un vuruşu auta gitti.

45'inci dakikada Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nazon'un vuruşunda Jeanvier'in dokunuşunda top filelerle buluştu. Maçın hakemi ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada sağ kanattan Cardoso'nun gönderdiği topta Bourabia'nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.

57'nci dakikada Semih Güler'in seri çalımlarla sağ kanattan taşıyarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

64'üncü dakikada Bahoken'in havalandırdığı topa hareketlenen Cardoso'nun yerden sektirerek yaptığı sert vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Kayserispor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor ve Adana Demirspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 Hatay’da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı
18:54 Canlı Anlatım Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı Anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derbiye damga vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derbiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
07:24 Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar
03:49 İnegöl’de doktor taciz iddiasıyla tutuklandı İnegöl'de doktor taciz iddiasıyla tutuklandı
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 20:05:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor ve Adana Demirspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.