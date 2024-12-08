Kayserispor ve Alanyaspor İlk Yarıda Beraberlikte - Son Dakika
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Kayserispor ve Alanyaspor İlk Yarıda Beraberlikte

Kayserispor ve Alanyaspor İlk Yarıda Beraberlikte

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile Alanyaspor'un maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

08.12.2024 17:11
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Boa Morte'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı üzerinde önünde bulan Kartal'ın köşeye sert vuruşunda kaleci Ertuğrul topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

27. dakikada savumanın arkasına doğru kullanılan taç atışıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Agusto'nun şutunda kaleci Onurcan topu ağlara gitmesini önledi.

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kartal topu arka direğe doğru gönderdi. Ceza sahası içerisinde Attamah'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nazon sert vurdu, kaleci Ertuğrul üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

45. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Balkovec topu kaleye gönderdi. Onurcan sol üst köşeye giden topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Kayserispor: Onurcan, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Lionel Carole, Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon

Yedekler: Şamil Öztürk, Bourabia, Jeanvier, Uzodimma, Baran Ali, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca, Hwang Ui-Jo, Augusto, Cordova

Yedekler: Mert Furkan, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Rony Lopes, Arda Usluoğlu, Nicolas Jenvier, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Nejdet Nezir, Juan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar: Fatih, Efecan (Alanyaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor ve Alanyaspor İlk Yarıda Beraberlikte - Son Dakika

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