Kayserispor ve Göztepe 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayserispor ve Göztepe 1-1 Berabere Kaldı

14.09.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor ve Göztepe, Süper Lig 5. haftasında 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Teknik direktörler açıklama yaptı.

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Bugün kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Şu an itibariyle Göztepe ligin en iyi takımlarından bir tanesi 10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belli bir düzenleri var. Yedek kulübeleri de oldukça kuvvetli oradan getirebilecekleri oyuna etki edebilecek oyuncuları var. Tabi ki bu maç bizim adımıza zor geçti. Ama günün sonunda takımızı sahada ortaya iyi bir mücadele koydu. Seviyeyi yukarı çıkardı. Günün sonunda bunu söyleyebilirim" dedi.

'TAKIMIN LİDERİNİ KAYBETTİK'

Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı hakkında sorulan soruya ise Gisdol, "Gökhan Sazdağı, sadece bir oyuncu olarak bakmamak lazım takımın liderini, kaptanını kaybediyorsunuz ve onun seviyesinde oynayabilecek şu anda çok fazla oyuncumuz yok. Zor bir durum ama kulübümüzün kazandığı bir para var bu rakamlara ihtiyacı vardı biz bunu kabul edeceğiz ve buna göre çözüm üreteceğiz" cevabını verdi.

STOİLOV: İKİ TAKIMDA KAZANMAK İÇİN OYNADI

Beraberliğin adil sonuç olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Gerçekten genel anlamda baktığımızda maçtan önce de söylediğim gibi iki takım adına da gerçekten zor bir mücadele. İki takımda kazanmak için oynadı. Ama, ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. İki takım da galibiyeti hak etmedi. Milli takım arasından sonra bu maçı oynadık. Ben aslında milli takım aralarını çok sevmiyorum. Çünkü, birçok oyuncu milli takıma gidiyor. Bazı oyuncular bizimle beraber kalıyorlar. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Burada da oyun ritmimizi kaybedebiliyoruz. Bu asla bir bahane değil. Ben maçtan önce de kesinlikle milli takım arasından oynanacak olan bu maçta konsantrasyonumuzu maç boyunca çok sıkı bir şekilde göstermemiz gerektiği hususunda oyuncularıma uyarıda bulundum. Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ve bunu da başardık. Birçok oyuncumuzun performansını artırmaları gerektiğini söylüyorum. Performanslarından memnun olmadığım oyuncular var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kayserispor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor ve Göztepe 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yol ve dava arkadaşım“ dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig’de Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 20:29:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor ve Göztepe 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.