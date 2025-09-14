Kayserispor ve Göztepe 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Bugün kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Şu an itibariyle Göztepe ligin en iyi takımlarından bir tanesi 10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belli bir düzenleri var. Yedek kulübeleri de oldukça kuvvetli oradan getirebilecekleri oyuna etki edebilecek oyuncuları var. Tabi ki bu maç bizim adımıza zor geçti. Ama günün sonunda takımızı sahada ortaya iyi bir mücadele koydu. Seviyeyi yukarı çıkardı. Günün sonunda bunu söyleyebilirim" dedi.

'TAKIMIN LİDERİNİ KAYBETTİK'

Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı hakkında sorulan soruya ise Gisdol, "Gökhan Sazdağı, sadece bir oyuncu olarak bakmamak lazım takımın liderini, kaptanını kaybediyorsunuz ve onun seviyesinde oynayabilecek şu anda çok fazla oyuncumuz yok. Zor bir durum ama kulübümüzün kazandığı bir para var bu rakamlara ihtiyacı vardı biz bunu kabul edeceğiz ve buna göre çözüm üreteceğiz" cevabını verdi.

STOİLOV: İKİ TAKIMDA KAZANMAK İÇİN OYNADI

Beraberliğin adil sonuç olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Gerçekten genel anlamda baktığımızda maçtan önce de söylediğim gibi iki takım adına da gerçekten zor bir mücadele. İki takımda kazanmak için oynadı. Ama, ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. İki takım da galibiyeti hak etmedi. Milli takım arasından sonra bu maçı oynadık. Ben aslında milli takım aralarını çok sevmiyorum. Çünkü, birçok oyuncu milli takıma gidiyor. Bazı oyuncular bizimle beraber kalıyorlar. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Burada da oyun ritmimizi kaybedebiliyoruz. Bu asla bir bahane değil. Ben maçtan önce de kesinlikle milli takım arasından oynanacak olan bu maçta konsantrasyonumuzu maç boyunca çok sıkı bir şekilde göstermemiz gerektiği hususunda oyuncularıma uyarıda bulundum. Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ve bunu da başardık. Birçok oyuncumuzun performansını artırmaları gerektiğini söylüyorum. Performanslarından memnun olmadığım oyuncular var" ifadelerini kullandı.