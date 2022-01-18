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Kayserispor yeni isimlerin forma numaralı belli oldu - Son Dakika

Kayserispor yeni isimlerin forma numaralı belli oldu

18.01.2022 09:02
Kayserispor yeni isimlerin forma numaralı belli oldu

Yukatel Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu.

Yukatel Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor devre arası transfer döneminde kadrosuna 5 yeni isim dahil etti. Kayserispor 2.transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni isimlerin kadrosuna kattığı giyeceği formaların sırt numaraları belli oldu. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Andrea Bertolacci 91 numara, Abdulkadir Parmak 61 numara, Mert Çetin 45 numara, Akif Yaman 54 numara, Jocelyn Janneg 66 numara ve alt yapıdan çıkan Hayrullah Erkip ise 22 numara giyecek. - KAYSERİ

Kayserispor yeni isimlerin forma numaralı belli oldu

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor yeni isimlerin forma numaralı belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor yeni isimlerin forma numaralı belli oldu - Son Dakika
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