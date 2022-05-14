Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

14.05.2022 23:30
Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanıp Avrupa kupalarına katılmak istediklerini bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanıp Avrupa kupalarına katılmak istediklerini bildirdi.

Gözbaşı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, evlerinde oynadıkları son maçı galibiyetle bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmada genç oyuncuları Hayrullah Erkip'in güzel bir gol attığını vurgulayan Gözbaşı, altyapıdan yetişen futbolcuların performansından memnun olduğunu belirtti.

Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası finaliyle ilgili de konuşan Gözbaşı, "Bizim aklımız kupada. 26 Mayıs Perşembe günü güzel bir final maçı oynayıp, kupayı alıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Yurt içinde ve yurt dışındaki herkesi 26 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'na beklediğini aktaran Gözbaşı, şunları kaydetti:

"14 yıl sonra yeniden bu heyecanı yaşıyoruz. Şehirden, STK'lerden, iş insanlarından herkes maça gitmek ve bu heyecanı yaşamak istiyor. O yüzden şehrin daha çok destek olması lazım. Ben 3 yıldır zaten tek başıma yük taşıyorum ama dün çok üzüldüğüm olaylar oldu. Koskoca STK'lerin başkanları, isim vermek istemiyorum, benimle iki otobüs mü bir otobüs mü diye pazarlık yapıyor. Bu böyle olmaz. Burası şehir takımı, burası benim takımım değil. Birçok sorumluluğu tek başımıza üstleniyoruz. Sıkıştığımız yerde Kayseri Büyükşehir Belediyemize gidiyoruz ama onların da bağlı olduğu belli yasalar var. 14 sene sonra benim geldiğim zamanda neredeyse amatöre düşecek bir kulübü üç senede Allah'a şükür, buralara kadar getirdik. Şimdi sadece taraftar İstanbul'a gidecek. Bunun için benim çıkıp yalvarmamam lazım. Özellikle iş insanlarımıza sesleniyorum. Sadece buraya maça gelip gitmekle olmaz. Şehrin reklamı oluyor. Bundan faydalanıyorlar, gereğini yapsınlar."

Gözbaşı, gelecek sezon daha fazla altyapıdan gelen oyuncularla sahada olacaklarını sözlerine ekledi.

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Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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