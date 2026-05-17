Kayserispor Zorlu Maçta Konyaspor'u Geçti
Kayserispor Zorlu Maçta Konyaspor'u Geçti

17.05.2026 21:02
Kayserispor, Konyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e 3 puanla veda etti. Teknik direktör Moe zorlu maçı değerlendirdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir maçtı. Özellikle, geçen hafta küme düşmemizin garanti olmasından sonra daha da zorlaştı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Böylece Kayserispor, Süper Lig'e 3 puanla veda etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Erling Moe zor bir maç olduğunu ifade ederek, "Öncelikle çok zor bir maçtı. Özellikle, geçen hafta küme düşmemizin garanti olmasından sonra daha da zorlaştı. Herkes için zor bir haftaydı. Bugün bizim için önemli olan en iyi bir şekilde bitire bilmekti. Maçı değerlendirmem gerekirse yakın bir maçtı. İki tarafın da yakın performans sergilediği bir maçtı. İlk yarı biraz daha şans ürettik. Onlar tabii ki kupa finaline odaklı oldukları için biraz daha farklı bir takımla çıktılar. Kazanmak böyle bir durumda olduğumuz için de olsa güzel, bunu başardık" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

