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Kayserisporlu Anthony Uzodimma Sol Dizinden Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Kayserisporlu Anthony Uzodimma Sol Dizinden Ameliyat Oldu

Kayserisporlu futbolcu Anthony Uzodimma, sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, futbolcunun sağlığına kavuşması temenni edildi. Uzodimma, bu sezon 12 maçta forma giyerken 1 gol attı.

Kayserisporlu Anthony Uzodimma Sol Dizinden Ameliyat Oldu
26.01.2024 - 13:55,
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Kayserisporlu Anthony Uzodimma, sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle cerrahi operasyon geçirdi.

Kayserisporlu futbolcu Anthony Uzodimma, sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu. 24 yaşındaki sol bek ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamad, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

2019 senesinde Kayserispor'a gelen Nijeryalı futbolcu Anthony Uzodimma, bu sezon 12 maçta forma giyerken, 1 de gol attı.

Kaynak: DHA
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