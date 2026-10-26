Kayserisporlu Arda Efe Ülgür, Karakavakspor\'a 2 gol atarak 4 maçta 5 gole ulaştı

Kayserispor U17 takımının 2010 doğumlu oyuncusu Arda Efe Ülgür, gollerine devam ediyor.

U17 Gelişim Ligi 17. Grup'ta mücadele eden Kayserispor, ligin 5. haftasında deplasmanda Malatya ekibi Karakavakspor'u 5-0 mağlup etti. Karakavakspor maçına yedek başlayan ve 46. dakikada Ali Mert Akkamış'ın yerine oyuna dahil olan 16 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu Arda Efe Ülgür 2 gole imza attı. Grupta geride kalan 5. hafta sonunda 4 maçta çıkan Kayserispor U17 takımı 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Arda Efe Ülgür ise 4 maçta 5 gole imza attı.

Arda Efe, bu sezon Kahramanmaraş İstiklal Spor (2), Malatya Yeşilyurt Spor ve Karakavakspor (2) maçlarında gol sevinci yaşadı.