Kayserisporlu Kemen: Hatayspor maçı zor olacak

Kayserisporlu futbolcu Olivier Kemen, cuma günü deplasmanda oynayacakları Atakaş Hatayspor maçı ile ilgili, "Hatayspor maçı zor olacak. Bizi zorlu bir müsabaka bekliyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında cuma günü deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılar, kondisyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Kayserispor'da sakatlıkları devam eden Attamah, Ali Karimi, Cenk ve Hosseini antrenmana katılmadı. Antrenman öncesinde Kayserispor'un Fransız oyuncusu Olivier Kemen ve takımın genç ismi Arif Kocaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatayspor karşılaşmasının zor olacağını dile getiren Olivier Kemen, " Antalyaspor maçı bizim için çok iyi bir maçtı. Neticesinde de 3 puan aldığımız bir maç oldu. Hatayspor da çok önemli bir rakip. Zor bir maç olacak. Sonuçta sezonun başındayız. Bizi zorlu bir müsabaka bekliyor. Yavaş yavaş daha iyi oluyorum. Yüzde 100 performansıma 1 haftadır ulaştım. Bu durumu da endişe etmiyorum. Kollektif olarak güçlü bir takımız. Birimizin eksikliğini diğer arkadaşımız dolduruyor" ifadelerini kullandı.ARİF KOCAMAN: HEYECANLIYDIM, TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAK GÜZELDİ

Kayserispor'un genç savunma oyuncusu Arif Kocaman, "İlk 11 çıkacağımı maç günü öğrendim. Heyecanlandım. Hosseini'nin sakatlığı da bir anda oluştu. Taraftarın önünde oynamak güzeldi. Hatayspor maçında da hocamız görev verirse elimden geleni yaparım. Ben burada kendimi en iyi şekilde gösterip en üst seviyelerde oynamak istiyorum. Bana uygun olarak Premier Lig ve Bundesliga'yı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.