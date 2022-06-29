Teknik direktör Çağdaş Atan , yardımcıları ve futbolcular ile birlikte doğum günü pastasını kesen Nurettin, Kayserispor forması altında yeni dönemde başarılı bir sezon geçirmeyi diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Nurettin Korkmaz, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserisporlu Nurettin, 20. yaş gününü antrenman sonrası kutladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.