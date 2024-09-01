Kayserisporlu Otabek Shukurov, yurt dışına transfer oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserisporlu Otabek Shukurov, yurt dışına transfer oluyor

Kayserisporlu Otabek Shukurov, yurt dışına transfer oluyor

Kayserispor'un Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov, yurt dışından bir takım ile ön sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takım, Shukurov'un transferinden bonservis geliri elde edeceğini yarın resmi olarak açıklayacak.

01.09.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov, yurt dışından bir takım ile ön sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takımın geçen yıl devre arasında bedelsiz kadrosuna kattığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusundan bonservis geliri elde ettiği ve resmi açıklamanın yarın yapılacağı öğrenildi.

Süper Lig'de mücadele eden ve mevcut yönetim kurulunun çabası ile kadro yapısını korumayı başaran sarı-kırmızılı ekip, geçen yıl devre arasında Karagümrük'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Özbekistan Milli Takım futbolcusu Otabek Shukurov ile yollarını ayırma kararı aldı. Özbek orta saha oyuncusu Shukurov'un yurt dışından bir takım ile ön sözleşme imzaladığı ve sarı-kırmızılı ekibin geçen yıl devre arasında bedelsiz kadrosuna kattığı oyuncunun bu transferinden bonservis geliri elde edeceği öğrenildi.

Shukurov'un, sürekli forma şansı bulabileceği bir ekipte oynamak istediğini Kayserispor yönetim kuruluna ilettiği, sarı-kırmızılı ekibin de bu transferi yarın resmi olarak duyuracağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserisporlu Otabek Shukurov, yurt dışına transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:43 Netflix’ten skandal dizi Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta’ya tepki yağıyor Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
14:19 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
13:56 Kim Kardashian’a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı
13:24 Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek
12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
12:14 Videosu olmasa kimse inanmaz Darıca Hayvanat Bahçesi’nde hayrete düşüren görüntü Videosu olmasa kimse inanmaz! Darıca Hayvanat Bahçesi'nde hayrete düşüren görüntü
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
12:02 Kripto Sahipleri Donald Trump’ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor Kripto Sahipleri Donald Trump'ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 15:47:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserisporlu Otabek Shukurov, yurt dışına transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement