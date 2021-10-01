Kaysersipor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekibi Yukatel Kaysersipor, evinde yarın karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Lig'in 8'inci haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde pas, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan futbolcular, maç saatini beklemeye başladı. İki takım arasındaki mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak.