Kazakistan'da Down sendromlu sporcuların şampiyonası ödül töreniyle bitti

Kazakistan'da düzenlenen Yüzme, Atletizm ve Masa Tenisi Down Sendromlular Şampiyonası farklı bölgelerden özel sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren organizasyonda yüzme, atletizm ve masa tenisi branşlarında müsabakalar düzenlendi.

Organizasyona Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Genel Sekreteri Muammer Gökahmetoğlu ile Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Teknik Kurullardan Sorumlu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Osman Akdemir katıldı.

Şampiyona düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi.