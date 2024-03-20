Kazakistan'da Geleneksel Sporlar İlgisi Artıyor - Son Dakika
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Kazakistan'da Geleneksel Sporlar İlgisi Artıyor

Kazakistan\'da Geleneksel Sporlar İlgisi Artıyor

Kazakistan'da bu yıl ilk kez Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen 'Milli Spor Günü' etkinlikleriyle geleneksel sporlara olan ilgi arttı. Başkent Astana'da yapılan müsabakalarda okçuluk, mangala, aşık oyunları, at üstünde güreş ve kökbörü gibi sporlar sergilendi. Ayrıca izleyicilere renkli anlar yaşatan kız kovalamaca oyunu da oynandı. Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı, ülkede geleneksel sporlara olan ilginin arttığını belirtirken, 2022'de 584 bin olan ilgili kişi sayısının 2023'te 619 bine çıktığını açıkladı. Ayrıca, Kazakistan'ın bu yıl 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağı ve 100'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun katılmasının beklendiği ifade edildi.

20.03.2024 16:01
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Kazakistan'da geleneksel sporlara ilgi giderek artıyor.

Kazakistan'da bu yıl ilk kez Nevruz Bayramı kapsamında "Milli Spor Günü" kutlanırken, bu çerçevede başkent Astana'da geleneksel sporlarda müsabakalar yapıldı.

Müsabakalarda sporcular, okçuluk, mangala, aşık oyunlarının yanı sıra at üstünde güreş ve kökbörüde hünerlerini sergiledi. Ayrıca at üstünde oynanan ve "kız kuu" olarak bilinen kız kovalamaca oyunu da izleyicilere renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.

Hazırlanan alanda kartal avcılarının ve geleneksel el işi yapan ustaların sergisi de açıldı.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Ermek Marjikpayev, müsabakaların açılış töreninde yaptığı konuşmada, son verilere göre ülkede geleneksel sporlara olan ilginin arttığını söyledi.

Marjikpayev, 2022'de 584 bin olan geleneksel sporlarla ilgilenen kişi sayısının 2023'te 619 bine çıktığını belirterek, "Milli spor ve milli kimliğin birbiriyle yakından ilişkili iki kavram olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Ülkemizde geleneksel spor türlerinden 12 spor kulübü ve 13 spor okulu mevcut. Kazakistan'da her yıl geleneksel sporun gelişimine katkı sağlayan 1000'den fazla etkinlik ve müsabaka düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Ulusal Spor Birliği Başkanı İslambek Salcanov ise bu yıl 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

Astana'da 8-14 Eylül'de gerçekleştirilecek 5. Dünya Göçebe Oyunları'na 100'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun katılmasını beklediklerini kaydeden Salcanov, "Aynı zamanda 15-20 bin yabancı turist bekliyoruz. Dünya Göçebe Oyunları'nın etkisi genişliyor ve Göçebelerin Olimpiyatları'na dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kazakistan'da Geleneksel Sporlar İlgisi Artıyor - Son Dakika

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