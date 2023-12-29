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Kazan Belediye Başkanı Özgan, İllerarası Boks Müsabakalarında başarılı olan sporculara ödül verdi - Son Dakika
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Kazan Belediye Başkanı Özgan, İllerarası Boks Müsabakalarında başarılı olan sporculara ödül verdi

Kazan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen İllerarası Boks Müsabakalarında birinci olan 14 boksör ile ikinci olan bir boksöre ödül verdi. Özgan, sporcuları tebrik ederek, Türkiye ve Avrupa şampiyonasında da başarıyla temsil etmelerini istedi. Kozan Imarspor Kulübü Başkanı Serhan Gültekin ise sporcuların üstün performansıyla gurur duyduklarını belirtti ve genç sporcuların gelecek şampiyonalarda da başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Özgan, gençlere çeşitli hediyeler vererek moral verdi.

Kazan Belediye Başkanı Özgan, İllerarası Boks Müsabakalarında başarılı olan sporculara ödül verdi
29.12.2023 - 11:40,
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Kazan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen İllerarası Boks Müsabakalarında birinci olan 14 boksör ile ikinci olan bir boksore ödül verdi.

Özgan, İllerarası Boks Müsabakalarda şampiyon olan gençlerle bir araya geldi. Özgan, sporcuları tebrik ederek, "Sizler Kozan'ın gururusunuz. Başarılarınızla bizleri her zaman mutlu ediyorsunuz. Türkiye ve Avrupa şampiyonasında da biz en iyi şekilde temsil etmenizi istiyorum" dedi.

Kozan Imarspor Kulübü Başkanı Serhan Gültekin, ise, "Sporcularımız, üstün bir performans sergileyerek bizleri gururlandırdılar. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gültekin, "Genç sporcularımızın, gençler şampiyonasında da büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Onları en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgan, gençlere çeşitli hediyeler vererek moral verdi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Kazım Özgan, Osmaniye, Niğde, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazan Belediye Başkanı Özgan, İllerarası Boks Müsabakalarında başarılı olan sporculara ödül verdi - Son Dakika
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