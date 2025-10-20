Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor - Son Dakika
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
20.10.2025 07:54
Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Ancak taraftarlar, galibiyetten memnun kalmadı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun yerine İsmail Kartal'ın tekrardan Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde sosyal medyada kampanya başlattılar. Tedesco'nun oyun anlayışı sosyal medyada eleştirildi ve İsmail Kartal'ın geri getirilmesi talep edildi.

Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan geldi. Fatih Karagümrük mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Her iki takımın da birer golü ofsayt nedeniyle geçerlilik sayılmazken sarı-lacivertli taraftarlar maçı zor kazandıklarını belirterek Domenico Tedesco'nun yerine İsmail Kartal'ın tekrardan Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde sosyal medyada kampanya başlattılar.

FENERBAHÇE ZORLANARAK KAZANDI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Anderson Talisca ve Marco Asensio kaydetti. Konuk ekip, ikinci yarıda gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı. Her iki takımın da birer golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

GALİBİYET SONRASI TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçe, sahadan galip ayrılsa da taraftarlar ortaya konan futbolu beğenmedi. Özellikle teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun anlayışı sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi. Birçok taraftar, "Bu futbol Fenerbahçe'ye yakışmıyor" ve "Kazandık ama umut vermiyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

"İSMAİL KARTAL GERİ GELSİN" KAMPANYASI

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada #İsmailKartalGeriGelsin etiketi kısa sürede trend oldu. Taraftarlar, İsmail Kartal'ın yeniden göreve getirilmesini talep etti. Bazı kullanıcılar, "Takım kimyasını bilen tek hoca o", "Tedesco yerine İsmail Kartal gelmeli" yorumlarıyla çağrılarını güçlendirdi.

TEDESCO'YA BASKI ARTIYOR

Geldiği günden bu yana alınan sonuçlara rağmen oyun olarak tat vermeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco üzerindeki baskı artıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mh459267:
    Bir penaltı rakibe bir kırmızı kart attıkları bir gol ofsayt. mfener 2.1 galip. ? 93 25 Yanıtla
    Hakan Özder:
    hafi len üzüldün galiba… 1 2
  • uğur aksakallı:
    GEREK YOK BEYLER HAKEMLERİMİZ JOKERLERİMİZLE BİZİ YARIŞTA TUTAR NASILSA 77 22 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    İşte FB bu yüzden kulübüyle taraftarıyla eşsiz bir büyük, oyunu begenmezse galibiyet bile olsa tepkisi verir , malum camia gibi ne olursa olsun kazanalım illegallik emek hırsızlığı başka bir unsurun haksız iteklemesi vs asla kabul etmez FB onurludur işte bu yüzden sanlidir bu yüzden halkın takımıdır 56 29 Yanıtla
  • 250934:
    yaparsa İsmail kartsl yada Aykut Kocaman bu tedoscodan olmaz adamların topu direkten dondu attıkları gol kıl payı ofsayttan iptal oldu , Galatasaray bu hocayla parçalar ve en 15 puan fark atar demedi deme, İsmaili Aykut u getir şansın olsun en azından 63 11 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Taraftar ne anlar.dünyanın en cahil toplumuyuz ama çapımızın farkında değiliz herşeyi biz biliyoruz sanıyoruz sürekli istiyoruz 10 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
