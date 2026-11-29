ÇANAKKALE/ 10. Kar Spor İda Ultra, Kazdağları'nda sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit ve Ayvacık kaymakamlıkları, Edremit Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonunun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda 10 ülkeden 1540 sporcu mücadele etti.

Antik dönemde "İda Dağı" olarak bilinen Kazdağları ve Aeneas Kültür Yolu güzergahında koşulan yarışlar "105K İda Ultra", "66K Hades", "44K Zeus", "30K Poseidon", "15K Afrodit" ve "8,5K Hera" olmak üzere 6 kategoride yapıldı.

Organizasyonun son günü çocuklar için kısa mesafe koşu yarışı da düzenlendi.

Dereceye girenlere ödülleri, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışlarda "105K İda Ultra" kategorisinde erkeklerde Mustafa Dağdelen birinci, Engin İpek ikinci, Onur Ozatanlar üçüncü oldu. Aynı parkurda kadınlarda Rus sporcu Kseniia Semenova birinciliği elde ederken, Seda Kurtuldu ikinci, Okyanus Özcan üçüncü sırayı aldı.

"66K Hades" parkurunda erkeklerde Mustafa Araç ilk sırayı alırken, Orhan Şenol Şahin ikinci, Mesut Birhan Dindar üçüncü oldu. Kadınlarda Ukraynalı Inna Dalkıran birinci, Ebru Çırakman ikinci, Rus atlet Kseniia Tokmakova üçüncülük kürsüsüne çıktı.

"44K Zeus" kategorisinde erkeklerde Üzeyir Söylemez birinciliği, Kemal Erdoğrul ikinciliği, Serdar Güven üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda Daria Boichuk birinci, Aslı Açıkel ikinci, Kübra Kargı üçüncü oldu.

"30K Poseidon" parkurunda erkeklerde Mestan Turhan birinci, Gökhan Gündoğan Şen ikinci, Serdar Unalan üçüncü olurken kadınlarda Beyza Güzel birinciliği, Ayşegül Akdoğan ikinciliği, Merve Güney üçüncülüğü elde etti.

"15K Afrodit" kategorisinde erkeklerde Kamerunlu sporcu Nicephore Nick Bisseley birinci, Necati Elidüzgün ikinci, Kerem Yetişir üçüncü oldu. Yarışı, kadınlarda Yaren Yıldız birinci, Gamze Turhan ikinci, Çiğdem Gülgeç üçüncü bitirdi.

"8,5K Hera" parkurunda erkeklerde İbrahim Aktugan birinci, Mahmut Yiğit ikinci, Gökhan Gündoğan üçüncü olurken, kadınlarda Dilara Baytaroğlu birinciliği, Büşra Özdemir ikinciliği, Emine Demir üçüncülüğü kazandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, gazetecilere açıklamasında, organizasyonun 10'uncu yılında 10 farklı ülkeden 1500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla, kazasız tamamlanmasından mutluluk duyduklarını belirterek "1500'ün üzerinde sporcu dostumuzun katılması, bölgemizin tanıtımına ciddi katkılar sağladığına inanıyorum. Ekonomik olarak da ciddi katkı sağlıyor. Turizmle sporu birleştirmenin, özellikle de tarladaki üreticiyle parkurdaki sporcuyu birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede de 10'uncu yılında büyük bir aile haline geldiklerini ifade eti.

"15K Afrodit" parkurunda erkeklerde birincil olan Kamerunlu atlet Nicephore Nick Bisseley, mutlu olduğunu aktardı.