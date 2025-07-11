Kazım Karabekir Stadı'nda İncelemeler - Son Dakika
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Kazım Karabekir Stadı'nda İncelemeler

Kazım Karabekir Stadı\'nda İncelemeler
11.07.2025 14:09
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Levent Çakmur, Erzurumspor'un maçlarını oynayacağı statta incelemeler yapıyor ve yenilikler getiriyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yoğun mesaisinde Kazım Karabekir Stadı'nı da bir an olsun ihmal etmiyor.

Yeni Stat yapılıncaya kadar Erzurumspor'un maçlarını oynayacağı Kazım Karabekir Stadı'nın zeminin hibrit çime dönmesinin ardından çalışmaları yakından takip eden Çakmur, sabah akşam statta incelemelerde bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı İl Müdürleri toplantısı için geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giden Erzurum GSİM Müdürü Çakmur, başkentten döndükten sonra soluğu Kazım Karabekir Stadı'nda aldı.

Ayağının tozu ile Kazım Karabekir Stadı'na koşan Çakmur, stat müdürü Zafer Ala ile hibrit çim zemininin yapımını üstlenen firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Saha zemini sulama tesisatını da inceleyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İnşallah yaz kış yeşil kalacak olan hibrit çim zeminimiz Erzurumsporumuzun maçlarına yetişecek. Yeni stadımız yapılıncaya kadar Erzurumspor müsabakalarını bu hibrit zeminde oynayacak. Şimdiden Erzurumsporumuza sakatlıksız ve kazasız bir sezon diliyorum" dedi.

Koridorlar efsane çubuklunun renkleriyle boyanıyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kazım Karabekir Stadı'nın koridorlarını da efsane mavi-beyaz çubuklu forma rengi ile boyadıklarını belirterek, "İnşallah Erzurumspor ile istişare yaparak buralara şampiyon kadrolarımızın fotoğraflarını da asacağız. Yedek kulübelerinde koltukları ve tüm aksamları da değiştireceğiz. Yeni yedek kulübesi koltuklarımız geldi. Onları da ligin başlamasına yakın bir sürede monta etmiş olacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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