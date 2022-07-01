Kazımcan'dan Altay'a duygusal veda - Son Dakika
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Kazımcan'dan Altay'a duygusal veda

01.07.2022 15:37
Kazımcan'dan Altay'a duygusal veda

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'dan Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'dan Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti. Altyapısından yetiştiği Altay için, "Yaşanılan tüm anılar her zaman kalbimde olacak. Güzel ailem sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullanan Kazımcan, "Ailem diyorum çünkü tanıştığımızda henüz 10 yaşındaydım. Spor okulu öğrencisi olarak başlayan bu birlikteliğimiz tüm alt yaş kategorilerinde ve en sonunda da A takım seviyesine kadar sürdü. Bu forma altında, bu camia içerisinde o kadar güzel anlar yaşadım, o kadar kıymetli insanlar tanıdım, kendimi o kadar özel hissettim ki bu duygular sadece birbirine sıkıca bağlı aile üyeleri arasında hissedilen duygulardır. Bu nedenle Altay sadece bir spor kulübü değil, büyük bir ailedir benim için" şeklinde konuştu.

18 yaşındaki milli futbolcu Kazımcan Karataş şöyle devam etti: "Beni öyle bağrınıza bastınız ki bunu saha içinde ve dışında kısaca tüm yaşantımda hissettim. Gelişim yolculuğuma sizler de eşlik ettiniz ve hep yanımda oldunuz. Bir futbolcu için bu çok özel bir duygu. Benim için bu satırları yazmak oldukça zor. Ama yeni bir hikaye yazmak için şimdi ayrılık vakti geldi. Tanıştığım, tanışamadığım, bu yolculukta yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Armasında İzmir yazan Büyük Altay benim için her zaman özel olacak ve hayatım boyunca bu onuru yaşayıp, yaşatacağımdan şüpheniz olmasın. Son iç saha maçında verdiğim röportajda da söylediğim gibi, Büyük Altay her zaman en üst ligleri hak eder ve kısa zamanda oraya gelecektir. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizleri çok seven, evladınız, kardeşiniz."


- İzmir
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Kaynak: DHA

Galatasaray, Karataş, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kazımcan'dan Altay'a duygusal veda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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