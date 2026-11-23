Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) 2026-2027 sezonu 2. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, sahasında Botaş Gelişim'e 64-59 mağlup oldu.

Kahramanmaraş Merkez Spor Salonunda oynanan ve Tarık Enes Baş, Sude Nur Turan ile Cihat Yılmaz hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada iki takım da kıyasıya mücadele etti.