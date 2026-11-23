KBBL 2. haftasında Kahramanmaraş BŞB, sahasında Botaş Gelişim'e 64-59 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) 2026-2027 sezonu 2. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, sahasında Botaş Gelişim'e 64-59 mağlup oldu. Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Botaş Gelişim, sahadan 64-59'luk galibiyetle ayrıldı.
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) 2026-2027 sezonu 2. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, sahasında Botaş Gelişim'e 64-59 mağlup oldu.
Kahramanmaraş Merkez Spor Salonunda oynanan ve Tarık Enes Baş, Sude Nur Turan ile Cihat Yılmaz hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada iki takım da kıyasıya mücadele etti.
Kaynak: İHA
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