KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Çankaya Üniversitesi: 87

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ne 87-73 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar evinde rakibi Çankaya Üniversitesi'ne 14 sayı farkla kaybetti.
Hakemler: Alper Özkök xx, Anıl Veziroğlu xx, Seda Esen xx
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x, (9), Meltem Topaloğlu x (5), Sevgi Tonguç x (8), Brooque Williams xx (25), Egle Sventoraite xx (14), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x, Stephanie Zenora Madden x (6), Fahriye Abdi x (6), Gökçe Doğan x,
Çankaya Üniversitesi: Elina Dikaioulaku xx (20, Alexis Prince xxx(29), Latanya White xx (11), Derin Yaya xx (11), İnci Güçlü xx (12), Tuğba Melike Oral xx (2), Tuğçe Murat x (2),
Periyotlar:
1.Periyot: 15-24
Devre: 37-52
3.Periyot: 54-75 - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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