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KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 66 Ormanspor: 101 - Son Dakika

KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 66 Ormanspor: 101

05.02.2022 16:32
KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 66 Ormanspor: 101

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı maçta Ormanspor'a 101-66 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı maçta Ormanspor'a 101-66 mağlup oldu.

İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maç baştan sona başkent ekibinin üstünlüğü ile geçildi. İlk periyodu 28-13, ikinci periyodu 53-34 ve üçüncü periyodu 77-49 önde tamamlayan Ormanspor, salondan da 101-66'lık farklı galibiyetle ayrılmasını bildi. Başkent ekibinde Sevgi Uzun kaydettiği 46 sayıyla galibiyette büyük rol oynarken, Elazığ İl Özel İdare'de Nur Nihan Dabakoğlu ile Melike Yalçınkaya'nın 30'ar sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 66 Ormanspor: 101
KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 66 Ormanspor: 101
KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 66 Ormanspor: 101

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Basketbol Süper Ligi, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 66 Ormanspor: 101 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 66 Ormanspor: 101 - Son Dakika
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