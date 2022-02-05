KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 66 Ormanspor: 101

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı maçta Ormanspor'a 101-66 mağlup oldu.

İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maç baştan sona başkent ekibinin üstünlüğü ile geçildi. İlk periyodu 28-13, ikinci periyodu 53-34 ve üçüncü periyodu 77-49 önde tamamlayan Ormanspor, salondan da 101-66'lık farklı galibiyetle ayrılmasını bildi. Başkent ekibinde Sevgi Uzun kaydettiği 46 sayıyla galibiyette büyük rol oynarken, Elazığ İl Özel İdare'de Nur Nihan Dabakoğlu ile Melike Yalçınkaya'nın 30'ar sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ