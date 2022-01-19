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Kdz. Ereğli Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor - Son Dakika

Kdz. Ereğli Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor

19.01.2022 19:18
Kdz. Ereğli Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup 1. bölgede mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor 30 Ocak'ta başlayacak ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup 1. bölgede mücadele eden Kdz. Ereğli Belediye spor 30 Ocak'ta başlayacak ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor 30 Ocak'ta başlayacak ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kdz. Ereğli Belediyespor, ligin ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında 14-18 Ocak tarihlerinde Antalya'da bir dizi antrenman ve hazırlık maçı yaptı.

İlk maçında BAL ligi takımlarından Gölcükspor'a 3-2 mağlup oldu. Takımın gollerini Emre ve Ceyhun kaydetti. Ereğli Belediyespor, Adana spor ile yaptığı maçı 2-1 kazandı. Takımın gollerini Fahri Eren Pamuk attı. Ligin devre arasında Sinan Uzun, Ahmet Arslan, Alperen Yavuz ve Oktay Gümüş ile yollar ayrıldı.

Ligin devre arasında kadroya Yozgatspor'dan orta saha Hüseyin Demir, Bolu Geredespor'dan stoper Gürol Karaman ve Bigaspor'dan orta saha Özkan Yılmaz dahil oldu.

Hazırlık maçlarının ardından takıma 21 Ocak'a kadar izin verilirken, bu tarihten itibaren 30 Ocak Pazar günü oynanacak olan Çilimli Belediyespor maçına kadar hazırlıklar devam edecek.

Transfer komitesi, teknik ekibin görüşleri doğrultusunda eksik olan mevkilerine transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor
Kdz. Ereğli Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor
Kdz. Ereğli Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor
Kdz. Ereğli Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor

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Ereğli Belediyespor, Amatör Lig, Antalya, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kdz. Ereğli Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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