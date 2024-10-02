Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Spor

Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Gençlerle Buluştu

Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Gençlerle Buluştu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, gençlere sporu sevdirmek ve kariyerleri hakkında bilgi vermek için eğitim merkezleri ve kreşleri ziyaret etti. Voleybolcular, öğrencilerle sohbet ederken, kendi başarı hikayelerini paylaştılar.

02.10.2024 11:34  Güncelleme: 11:37
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi ve Gül Kreş Adası'nı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gençleri spora teşvik etmek amacıyla öğrencilerle buluşan sporcular, öğrencilerin yönelttikleri soruları yanıtlayıp onlarla sohbet etti. Gerçekleştirilen ziyarette gençlerin spora olan ilgisini artırmak için kendi tecrübelerini ve başarı hikayelerini anlatan voleybolcular, öğrencilere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Derya Çayırgan: "Başarılı olmak için sürekli çalışmalısınız"

İlk olarak Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi öğrencileriyle bir araya gelen sporcular gençlere başarılı olmanın sırrını aktardı. Spor alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere kendi deneyimlerini aktaran takım Kaptanı Derya Çayırgan, "İyi bir sporcu olmak için sporu sevmek ve yetenek çok önemli etkenler. Voleybolu seviyorsanız bu sporda başarılı olmak için sürekli çalışmalısınız" dedi. Voleybolcular, gençleri hafta sonu oynanacak maça davet ettikten sonra kurs merkezinden ayrıldı.

Bir sonraki durak minik öğrenciler

Sporcuların bir sonraki durağı ise Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası oldu. Meraklı gözlerle sporcuları izleyen minikler, kendi elleriyle hazırladıkları madalyaları voleybolculara verdiler. Kreş öğrencileri, sporcularla müzik eşliğinde dans edip keyifli zaman geçirdiler. Profesyonel sporcularla tanışmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler günün anısına kadın voleybol takımıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vodafone, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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