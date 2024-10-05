Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Eser Türkoğlu
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Lila Şengün, Sangiacomo, Ergül Avcı, Bedart-Ghani, White ( Derya Çayırgan, Rodriguez, Burcu Yönder, Ndiaye, Deniz Nazlıcan Zengin)
Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Ceyda Aktaş, Fatma Nur Yılmaz, Taubner, Krotkova, Strunjak (Ezgi Akyaldız, Deniz Emrelli, Buse Melis Cılkız, Merve Çepni, Eylül Durgun)
Setler: 16-25, 25-20, 23-25, 25-23, 15-13
Süre: 142 dakika (26, 29, 33, 32, 22)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Keçiören Belediyespor'dan 3-2 Zafer - Son Dakika
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