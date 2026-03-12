Keçiörengücü 1-1 Sakaryaspor: Zorlu Maç Sonrası Değerlendirmeler - Son Dakika
Keçiörengücü 1-1 Sakaryaspor: Zorlu Maç Sonrası Değerlendirmeler

12.03.2026 00:16
Keçiörengücü berabere kaldığı Sakaryaspor maçını değerlendiren Koşukavak, kaybedilen puanlara üzülen Dalcı'yı yanıtladı.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, ligin son bölümüne girilirken her maçın zorluk derecesinin arttığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koşukavak, rakiplerinin alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, "İlk 30 dakika oyuna giremedik ve bugüne kadar oynadığımız performansların çok altında kaldık. O bölümde 1-0 geriye düştük. 30. dakikadan sonra toparlandık ve 36. dakikada golü bulduk." ifadelerini kullandı.

Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü aldıklarını ifade eden Koşukavak, özellikle son bölümde rakip üzerinde baskı kurduklarını belirterek, "85. dakikada direkten dönen çok net bir pozisyonumuz var. Son 15 dakikayı çok dominant oynadık ama golü bulamadık. İç sahada aldığımız 1 puan bizim için kayıp. Play-off hedefi doğrultusunda mücadeleye devam edeceğiz. Sarıyer deplasmanında bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Sakaryaspor'un iptal edilen ikinci golüne ilişkin soruya Koşukavak, pozisyonu izlemediği için yorum yapamayacağını dile getirerek, "Bu sezon hakem kararlarından biz de zaman zaman şikayetçi olduk. Ancak Sakaryaspor'un çizgilerden çok oyunun tamamına odaklanmasının onları daha diri tutacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise iptal edilen gol nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Maça çok iyi başladıklarını vurgulayan Dalcı, "Oyuna müthiş başladık, planlarımız sahada tıkır tıkır işliyordu. Skoru bulduk ve ardından ikinci golü de attık. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi." dedi.

Pozisyonla ilgili görüntülerde net bir ofsayt tespiti göremediklerini savunan Dalcı, "Analizcimden görüntüleri çıkarmasını istedim, nereden baktıysak sağlıklı bir görüntü bulamadık. VAR'ın Sakaryaspor'un attığı ikinci golün ofsayt olduğunu net bir şekilde göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takımının ligde kalma mücadelesi verdiğini hatırlatan Dalcı, "Her maçımız final niteliğinde. Biz puanlarımızı sahada, hakkımızla kazanmak istiyoruz. Bugün 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum ancak verilen karar nedeniyle iki puan kaybettik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sakaryaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

00:12
