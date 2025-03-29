Keçiörengücü 1-2 Amed - Son Dakika
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Keçiörengücü 1-2 Amed

Ankara Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu. Goller Veli ve Moreno'dan.

29.03.2025 15:52
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

17. dakikada sağ köşeden Çekdar'ın kullandığı köşe vuruşunda top yükselerek kale önüne hareketlendi. Savunma oyuncularının arasından kafayı vuran Veli meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

28. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Ezeh, savunma oyuncuları arasıdnan çektiği şutu kaleci Kardeşler kornere çeldi.

57. dakikada Keçiörengücü'nde orta sahadan pası alan Rroca, ceza yayında topu sağ çaprazda bekleyen Camara'ya bıraktı. Camara'nın altıpas önünden çektiği şutta meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

84. dakikada Rroca orta sahada pası ala Rroca topu kale önüne havadan gönderdi. Savunmayla beraber yükselen Camara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+1. dakikada kaleci Metin Uçar'ın kale önünde yaptığı faul sonrası Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Topun başına geçen Mosquera yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uçar'ın solundan filelere gitti. 2-1

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Muhammet Ali Doğan, Onur Gülteri

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Arda Şengül, Mert Kula (Oğuzhan Ayaydın dk. 46), Caulker, Uğur Kaan Yıldız, Traore (Camara dk. 46), Erkam Develi (Ali Dere dk. 68), Rroca, Ezeh (Süleyman Luş dk. 74), Dembele (Görkem Bitin dk. 68), Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Orhan Nahırcı, Hasan Ayaroğlu, Silva

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Veli Çetin, Uğur Adem, Albrk Koç, Sinan Kurt, Adekanye (Cassubie dk. 57), Traore (Oktay Aydın dk. 90+2), Çekdar Orhan (Keita dk. 57), Fernando (Alaettin Batuhan Tur dk. 63), Moreno (Miraç Acer dk. 90+3)

Yedekler: Veysel Kaplan, Ömer Bayram, Lourenco, Doğan Can Davas, Yılmaz Ceylan

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Camara (dk. 83) (Ankara Keçiörengücü), Veli Çetin (dk. 17), Moreno (dk. 90+1 pen) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Sinan Kurt (dk. 60) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Erkam Develi, Orhan Nahrıcı, Mert Kula, Oğuzhan Ayaydın, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü), Alberk Koç, Keita, Adama Traore (Amed Sportif Faaliyetler) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Keçiörengücü 1-2 Amed - Son Dakika

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