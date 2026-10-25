Keçiörengücü, Bursaspor\'a 4-2 yenilirken Korkmaz mental zayıflığa dikkat çekti

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Bursaspor müsabakasının ardından, "Üçüncü gol belki antrenmanda bile kendi aramızda yemeyeceğimiz bir goldü" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Galip gelen takımı Bursaspor'u tebrik ederek başlamak istiyorum söze. Çünkü oyunun hak eden tarafıydı Bursaspor. Topa sahipken özellikle rahat, usta ve kaliteli işler yaptılar. İşin aslı Bursaspor bizim rakibimiz değil bu ligde. Çünkü 1. Lig'de misafir olduğunu ve kısa zamanda da layık olduğu yere döneceğini düşünüyoruz. O anlamda tebrik ederim. Bu bir final maçı mesela. Final maçları sadece ligin sonunda olmaz. Ligin başında olur, ortasında olur. Bu tarz maçlar, yüksek gerilimli maçları oynamayı tecrübe etmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Nasıl olur? Bu sadece teknik taktik değil de bence bugün biraz mental olarak zayıf kaldık sahada. Çok fazla panik yaptık, strese girdik. Fazla motivasyon yapacaklarımızı yaptırmadı. Ki iyi başladık, sonra Bursa öne geçti, maçı eşitledik ve ikinci yarı daha iyi başlamayı beklerken mesela üçüncü gol belki antrenmanda bile kendi aramızda yemeyeceğimiz bir goldü. Bunun aslında kabiliyet ya da kaliteye değil de biraz da gerilime bağlıyorum. Mesela haftaya bir gergin maça daha gideceğiz. 1. Lig'de belli zaman sonra maçların gerilimi artıyor. İşte bunları oynamaya hazır olmamız lazım mental olarak, öğrenmemiz lazım" açıklamasında bulundu.