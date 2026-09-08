Keçiörengücü evinde 202 gündür kaybetmiyor, 5 galibiyet 4 beraberlik aldı
Ankara Keçiörengücü, 18 Şubat'taki Erzurumspor FK mağlubiyetinden bu yana evinde oynadığı 9 maçta yenilmedi. Başkent temsilcisi bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, iç sahada 24 gol atıp kalesinde 7 gol gördü.
Ankara Keçiörengücü, 202 gündür evinde oynadığı maçları kaybetmiyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 18 Şubat'ta evinde oynadığı Erzurumspor FK maçında 2-1 mağlup olmuştu. O maçtan bu yana evinde oynadığı 9 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Başkent temsilcisi, 5 galibiyet 4 beraberlik aldı. Keçiler, Amed SF, Sakaryaspor, Serikspor ve Ümraniyespor ile berabere kalırken Adana Demirspor, Vanspor FK, Manisa FK, Pendikspor ve Sarıyer'i mağlup etti.
İç sahada 202 gündür kaybetmeyen mor-beyazlılar, çıktıkları 9 maçta 24 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
Kaynak: İHA
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