Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Camara'nın sağ taraftan ortasında Dembele, topun gelişine çektiği şutla fileleri havalandırdı. 1-0
23. dakikada ev sahibi sağ kanattan Traore ile atak geliştirdi. Bu oyuncunun son çizgiden çevirdiği topla kale önünde buluşan Camara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
49. dakikada Keçiörengücü'nün Süleyman ile kullandığı köşe vuruşunda Arda, kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 3-0
57. dakikada Silva'nın kullandığı köşe vuruşunda Arda, kafa vuruşuyla golü kaydetti. 4-0
60. dakikada soldan gelişen atakta paslaşmaların ardından top Dembele'de kaldı. Dembele çalımlarla kaleye sokuldu ve topu ağlarla buluşturdu. 5-0
69. dakikada sol kanatta topla buluşan Ezeh, uzaklardan attığı şutuyla fileleri havalandırdı. 6-0
90. dakikada Ezeh'nin ortasıyla buluşan Görkem Bitin, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 7-0
Hakemler: Melih Aldemir, Hasan Erdoğan, Rıdvan Çelik
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Steven Caulker, Arda Şengül, Süleyman Luş (Mahmut Akan dk. 71), Aliou Traore, Erkam Develi (Hasan Ayaroğlu dk. 62), Moustapha Camara (Francis Ezeh dk. 55), Eduart Rroca (Marcos Silva dk. 55), Malaly Dembele, Mame Diouf (Görkem Bitin dk. 63)
Yedekler: Emre Satılmış, Mert Kula, Oğuzhan Ayaydın, Uğur Kaan Yıldız, Halil Can Ayan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Yeni Malatyaspor: Enes Salik (Çınar Yıldızlı dk. 71), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Emir Ulusoy, Ömer Çağrı Ataş (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 64), Furkan Söyler, Eray Şişman (Osman Katipoğlu dk. 63), Enes Savucu (Halil İbrahim Atcı dk. 81), Kerem Altunışık, Umut Tanış
Yedekler: Metehan Ünal
Teknik Direktör: Murat Uçkun
Goller: Malaly Dembele (dk. 8 ve 60), Moustapha Camara (dk. 23), Arda Şengül (dk. 49 ve 57), Francis Ezeh (dk. 69), Görkem Bitin (dk. 90) (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü'nden 7-0'lık Tarihi Zafer - Son Dakika
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