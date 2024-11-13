Keçiörengücü, Parlatan ile yolları ayırdı - Son Dakika
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Spor

Keçiörengücü, Parlatan ile yolları ayırdı

Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ersan Parlatan ile anlaşarak ayrıldığını duyurdu.

13.11.2024 12:18
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Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersan Parlatan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezona Parlatan ile başlayan Ankara Keçiörengücü, ligde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Ligde 5 maçtır kazanamayan başkent ekibi, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

ankara, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü, Parlatan ile yolları ayırdı - Son Dakika

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