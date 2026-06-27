Keçiörengücü, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu öncesi yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu öncesi yeni sezon hazırlıklarına Macunköy Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdiği ilk antrenmanla çalışmalarına başladı. Antrenmana Teknik Direktör Korkmaz'ın beraberinde, teknik heyette bulunan, Yardımcı Antrenör Ömer Ateş, Kaleci Antrenörü Vedat Kapurtu, Maç ve Performans Analiz Antrenörü Kazım Bal, Maç ve Performans Analiz Antrenörü Çağdaş Okuldaş, Atletik Performans Antrenörü Ramis Gazelci ve Atletik Performans Antrenörü Furkan Öztürk eşlik etti. - ANKARA