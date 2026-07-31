Keçiörengücü Zirveye Oynuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçiörengücü Zirveye Oynuyor

Keçiörengücü Zirveye Oynuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiörengücü, yeni sezonda zirve hedefliyor. Kamp süreci verimli geçti, taraftar desteği bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, yeni sezonda zirve yarışında yer almayı hedefliyor.

Takımının tecrübeli isimlerinden İshak Karaoğul ile Abdullah Çelik, AA muhabirine Bolu kampını ve yeni sezon hedeflerini değerlendirdi.

Ankara, Gerede ve Bolu olmak üzere üç etap kamp gerçekleştiren Ankara Keçiörengücü, hazırlık maçlarıyla hem takım içi uyumu geliştirdi hem de yeni sezon öncesinde eksiklerini görme fırsatı buldu.

İshak Karaoğul: "Yoğun tempoda yeni sezona hazırlandık"

Orta saha oyuncusu İshak Karaoğul, kamp sürecinin hem fiziksel hem de taktiksel açıdan verimli geçtiğini söyledi.

Takıma yeni katılan oyuncuların olduğunu belirten Karaoğul, yoğun tempoda yeni sezona hazırlandıklarını kaydetti.

Hazırlık maçlarının takıma önemli katkılar sağladığını dile getiren Karaoğul, bu karşılaşmalarda eksiklerini görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaoğul, "Geçen sezona baktığımız zaman, bu sene gerçekten çok zor bir lig olacağını düşünüyorum. Alttan gelen takımlar gerçekten çok güçlü. Yukarıdan düşen takımları zaten hiç söylememe gerek yok. Bizim için de zor olacak ama kendimize inanıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Karaoğul, taraftarlara da takımlarını destekleme çağrısında bulundu.

Abdullah Çelik: "Ligi üst taraflarda bitirmeyi hedefliyoruz"

Defans oyuncusu Abdullah Çelik de Bolu kampının verimli geçtiğini, sezon öncesinde fiziksel olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Sezonun başlamasına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Çelik, "Takım olarak kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çok çalışıyoruz. İnşallah güzel maçlar çıkaracağız. Sezona Antalya'da galibiyetle başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Çelik, yeni teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yoğun çalıştıklarını anlatarak, yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığını, kadro anlamında takım iskeletinin büyük ölçüde korunduğunu ifade etti.

Her şeyin çok güzel gittiğini belirten Çelik, "İnşallah bu sene de geçen seneki gibi güzel bir Keçiörengücü izleteceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi üst taraflar, play-off veya play-off'tan çıkmak." dedi.

Çelik, ligin bu sezon çok daha dengeli geçeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Bu sene geçen seneye göre daha zor bir lig olacağını düşünüyoruz. Geçen sene bir takımın düşeceği belliydi. Bu sene öyle bir şey yok. Bu sene herkes yukarıya oynayabilir. Herkeste potansiyel görüyoruz. Biz de ligi üst taraflarda bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Önceliğinin takım başarısı olduğunu vurgulayan Çelik, "Kendi açımdan da iyi performans göstermek istiyorum. Sezona damga vurmak istiyorum. İnşallah hem kulüp için hem benim için iyi olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü Zirveye Oynuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Mültecilikten NBA’ye uzanan örnek hayat Mültecilikten NBA'ye uzanan örnek hayat

12:39
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 12:42:18. #7.12#
SON DAKİKA: Keçiörengücü Zirveye Oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.