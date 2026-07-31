Keçiörengücü Zirveye Oynuyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, yeni sezonda zirve yarışında yer almayı hedefliyor.

Takımının tecrübeli isimlerinden İshak Karaoğul ile Abdullah Çelik, AA muhabirine Bolu kampını ve yeni sezon hedeflerini değerlendirdi.

Ankara, Gerede ve Bolu olmak üzere üç etap kamp gerçekleştiren Ankara Keçiörengücü, hazırlık maçlarıyla hem takım içi uyumu geliştirdi hem de yeni sezon öncesinde eksiklerini görme fırsatı buldu.

İshak Karaoğul: "Yoğun tempoda yeni sezona hazırlandık"

Orta saha oyuncusu İshak Karaoğul, kamp sürecinin hem fiziksel hem de taktiksel açıdan verimli geçtiğini söyledi.

Takıma yeni katılan oyuncuların olduğunu belirten Karaoğul, yoğun tempoda yeni sezona hazırlandıklarını kaydetti.

Hazırlık maçlarının takıma önemli katkılar sağladığını dile getiren Karaoğul, bu karşılaşmalarda eksiklerini görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaoğul, "Geçen sezona baktığımız zaman, bu sene gerçekten çok zor bir lig olacağını düşünüyorum. Alttan gelen takımlar gerçekten çok güçlü. Yukarıdan düşen takımları zaten hiç söylememe gerek yok. Bizim için de zor olacak ama kendimize inanıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Karaoğul, taraftarlara da takımlarını destekleme çağrısında bulundu.

Abdullah Çelik: "Ligi üst taraflarda bitirmeyi hedefliyoruz"

Defans oyuncusu Abdullah Çelik de Bolu kampının verimli geçtiğini, sezon öncesinde fiziksel olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Sezonun başlamasına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Çelik, "Takım olarak kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çok çalışıyoruz. İnşallah güzel maçlar çıkaracağız. Sezona Antalya'da galibiyetle başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Çelik, yeni teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yoğun çalıştıklarını anlatarak, yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığını, kadro anlamında takım iskeletinin büyük ölçüde korunduğunu ifade etti.

Her şeyin çok güzel gittiğini belirten Çelik, "İnşallah bu sene de geçen seneki gibi güzel bir Keçiörengücü izleteceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi üst taraflar, play-off veya play-off'tan çıkmak." dedi.

Çelik, ligin bu sezon çok daha dengeli geçeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Bu sene geçen seneye göre daha zor bir lig olacağını düşünüyoruz. Geçen sene bir takımın düşeceği belliydi. Bu sene öyle bir şey yok. Bu sene herkes yukarıya oynayabilir. Herkeste potansiyel görüyoruz. Biz de ligi üst taraflarda bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Önceliğinin takım başarısı olduğunu vurgulayan Çelik, "Kendi açımdan da iyi performans göstermek istiyorum. Sezona damga vurmak istiyorum. İnşallah hem kulüp için hem benim için iyi olur." ifadesini kullandı.