Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un sözleşmesini feshedip yollarını ayırdığı Keita Balde, Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile ilgili bir itirafta bulundu.
Keita Balde'nin Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Katıldığı bir programda konuşan Keita Balde, iddiaların doğru olduğunu kabul ederek, "Doğru. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Wanda Nara'yı suçlamıyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Hata benim." dedi.
Icardi ve Wanda Nara hakkında konuşan Balde, "Icardi ve Wanda Nara arasında yaşananlar benimle ilgili değil. Ben onları suçlamıyorum. Ancak bunu gündeme getirme biçimleri kalpsizce. Ben yaptığım hatadan dolayı kendimi çok küçük hissediyorum. Simona, hayatımın sonuna kadar seveceğim tek kadın." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Wanda Nara'nın ve Keita Balde'nin birlikte olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile Balde'nin yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü.
Son Dakika › Spor › Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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