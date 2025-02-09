Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

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Son olarak Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Keita Balde'nin, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Katıldığı programda iddiaları kabul eden Keita Balde "Doğru. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Wanda Nara'yı suçlamıyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Hata benim" dedi.

09.02.2025 11:53
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un sözleşmesini feshedip yollarını ayırdığı Keita Balde, Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile ilgili bir itirafta bulundu.

İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Keita Balde'nin Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Katıldığı bir programda konuşan Keita Balde, iddiaların doğru olduğunu kabul ederek, "Doğru. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Wanda Nara'yı suçlamıyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Hata benim." dedi.

Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

"SIMONA HAYATIMIN SONUNA KADAR SEVECEĞİM TEK KADIN"

Icardi ve Wanda Nara hakkında konuşan Balde, "Icardi ve Wanda Nara arasında yaşananlar benimle ilgili değil. Ben onları suçlamıyorum. Ancak bunu gündeme getirme biçimleri kalpsizce. Ben yaptığım hatadan dolayı kendimi çok küçük hissediyorum. Simona, hayatımın sonuna kadar seveceğim tek kadın." ifadelerini kullandı.

Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

BİRLİKTE OLDUKLARI FOTOĞRAF DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Wanda Nara'nın ve Keita Balde'nin birlikte olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile Balde'nin yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü.

Keita Balde\'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Apple User:
    boynuzlu gördükte bu kadarı da pes boynuzlu picardi 39 3 Yanıtla
  • Savcı Bey :
    futbolu bırakınca , Noel babanın kızağına GEYİK olur bundan. 32 1 Yanıtla
  • agrasif laz:
    tum futbolculara almas yatagina kocası haric) 12 1 Yanıtla
  • Tosbaa:
    gavatti 9 2 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Admin keşke Wanda Nara senin olsaydı! Bu kadar haber yapmana ramen Aşkın seni duymuyor hiç!!! 8 3 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    bizim ülke gavat erkek seviyor sanırım ..icardinin bu iliskinden haberi varmış..hatta bundan tatmin oluyormus 8 3 Yanıtla
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