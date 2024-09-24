Kelkit'te Geleneksel Türk Okçuluğu Etkinliği - Son Dakika
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Kelkit'te Geleneksel Türk Okçuluğu Etkinliği

Kelkit\'te Geleneksel Türk Okçuluğu Etkinliği

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma dönemindeki Satala Antik Kenti'nde Geleneksel Türk okçuluğu yapıldı.

24.09.2024 13:09
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Roma döneminden kalma Satala Antik Kenti'nde geleneksel Türk okçuluğu sporu yapıldı.

Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırında günümüze kadar ulaşabilmiş tek kalesi, Anadolu'da kazı çalışması yapılabilen ve 5 Roma imparatorunun ziyaret ettiği tek lejyon kalesi olan Satala Antik Kenti'nde önemli bir etkinlik yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte binlerce yıllık geçmişi bulunan geleneksel Türk okçuluğu antrenmanı binlerce yıldır toprağın altında yatan Satala Antik Kenti üzerinde yapıldı.

Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde gerçekleştirilen etkinlikte antrenörler eşliğinde alana giden sporcular, bir süre tarihi mekanda antrenman yaptı.

Geleneksel Türk Okçuluğu antrenörü Yusuf Yıldırım, "Avrupa Spor Haftası'nda gençlerimizle birlikte Kelkit ilçemiz sınırlarındaki Sadak köyünde bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalmış ve halen kazı çalışmaları devam eden Satala Antik Kenti'ne geldik. Burada geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere anlatabilmek adına böyle tarihi bir mekanda gençlerimizle birlikte bu sporu yaptık" dedi.

Sporculardan Eren Karaman da, "Her yıl kutlanan Avrupa Spor Haftası'nda sporu yaygınlaştırmak ve herkesi sporu tanıtmak adına milattan önce 5 binli yıllara kadar dayanan okçuluğu tanıtmak için buradayız ve herkesi spora davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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