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Kemal Erdoğan: "Kupa gelirlerinin artırılması lazım" - Son Dakika

Kemal Erdoğan: "Kupa gelirlerinin artırılması lazım"

12.02.2022 00:57
Kemal Erdoğan: "Kupa gelirlerinin artırılması lazım"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, "Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımların finale kalana kadar ciddi giderleri oluyor.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, " Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımların finale kalana kadar ciddi giderleri oluyor. Gelirleri azalıyor. Belki finali kazandığınız zaman geliriniz oluyor ama o da genelde primlere gidiyor. Muhakkak gelirlerin artırılması lazım" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi gerçekleşti. Kura çekiminde Beşiktaş, Kayserispor ile eşleşti. Eşleşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, "Son 8 takım olunca kolay takım yok. Kayserispor iyi bir takım. Fenerbahçe'ye son dakika sürprizi yaptı. Biz son dakikaya bırakmayı düşünmüyoruz. Maçlarda ne olacağı belli olmaz. Bizim takımımız da gayet kuvvetli. Güzel bir maç olacak. Futbolcularımızla, teknik ekibimizle konuştuğumuz zaman Antalya'ya gitmek istediklerini söylediler. Kısmet bir sonraki maçta Antalya'da oluruz. İlk önce Kayserispor'u yenmemiz lazım. Hazırlanacağız. Türkiye Kupası güzel bir kupa. Biraz önce futbol kulüplerinin temsilcileri ile sohbet ettiğimiz zaman finale gelene kadar gelirler, giderler neredeyse eşit oluyor. Büyük takımların gelirleri daha iyi olabilir ama diğer takımları düşünürsek belki bu gelirleri daha da arttırmamız lazım. Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımların finale kalana kadar ciddi giderleri oluyor. Gelirleri azalıyor. Belki finali kazandığınız zaman geliriniz oluyor ama o da genelde primlere gidiyor. Demek istediğim şu; muhakkak gelirlerin artırılması lazım. Daha cezbetmesi lazım. Tekrar değerlendirilmesini rica ediyorum" diye konuştu.

"Gelirler ile giderler arasındaki sıkıntılar maalesef devam ediyor"

Kayserispor'un iyi bir kulüp olduğunu ifade eden Erdoğan, "Başkanları özel bir insan. Çok mücadele etti. Bizim başkanımız da çok özel bir insan. Bütün başkanlar futbol kulüplerini en iyi seviyeye taşımaya çalışıyorlar. Gelirler ile giderler arasındaki sıkıntılar maalesef devam ediyor. Yapılandırma yapan kulüplerimiz var. Yapılandırma yeterli gibi gözükse de aslında değil. Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırmayı aslında kamuya olan borçlarımızı da aynı şekilde yapılandırabilsek daha rahat edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Tesisleşme atağı başlatalım"

Türkiye'de çok iyi statların yapıldığını söyleyen Kemal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Muhteşem statlar yapılmış. Bütün statlar inanılmaz. Avrupa'da bile böyle statlar yok. Ancak bu statlarda oynayacak futbolcuların yetiştirileceği yerler var. Bunlar altyapı ve antrenman sahaları. Büyük kulüplerin bile yeterli sahası yok. Devletimiz lütfen bize arsalar tahsis etsin, çim sahalar yapalım. Böyle giderse yurt dışından yabancı futbolcu ithal etmeye devam ederiz. Yurt dışından gelen yabancı futbolcular sanıyor musunuz ki bu kazandıkları paraları Türkiye'de tutuyorlar. Yatırımlarını yurt dışına yapıyorlar. Türk oyuncularını en iyi şekilde yetiştirmemiz için bize çim sahalar lazım. Tesisleşme atağı başlatalım. Antrenman sahalarını çoğaltalım. Ersin ve Rıdvan gibi birçok kişi yetişebilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Türkiye Kupası, Kemal Erdoğan, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kemal Erdoğan: 'Kupa gelirlerinin artırılması lazım' - Son Dakika Spor


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