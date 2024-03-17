Spor

- Kemal Kılıç: "Çok ağır bir kaybetme"

İSTANBUL - Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Ümraniyespor yenilgisini çok ağır bir kaybetme olarak gördüğünü, düşme potasına indiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, "İki takım da çok önemli bir oyuna çıktı. Kötü başladığımız mücadeleyi ilk 25 dakikadan sonra da dengeye oturttuk. Hem de daha üstün oynamaya başladık. Yediğimiz gole kadar ortada giden bir maç, bizim biraz daha ofansif hamlelerimiz var. Bariz gol şansı kullanamadığımız pozisyonlar var. Çok ağır bir kaybetme. Çünkü hem düşme potasına indik. Kazansaydık 5 takım birden o sıcaklığı hissedecek konumda olacaktı. Dolayısıyla bundan sonraki mücadelelerde tahmin ediyorum bu tehlikeyi en derinden hisseden 3 takım; Adanaspor, Tuzlaspor ve Şanlıurfaspor arasında bundan sonraki süreçte müthiş bir mücadele izlenecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.