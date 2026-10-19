Kemaliye'de Kaymakamlık tarafından yaptırılan Spor ve Aktivite Merkezi törenle açıldı - Son Dakika
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Kemaliye'de Kaymakamlık tarafından yaptırılan Spor ve Aktivite Merkezi törenle açıldı

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Kemaliye\'de Kaymakamlık tarafından yaptırılan Spor ve Aktivite Merkezi törenle açıldı
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kaymakamlık tarafından yaptırılan Spor ve Aktivite Merkezi törenle hizmete açıldı. Merkezin, başta kadınlar ve gençler olmak üzere ilçe sakinlerinin spor yapmasına ve sosyal bağlarını güçlendirmesine katkı sunması hedefleniyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kaymakamlık tarafından yaptırılan Spor ve Aktivite Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Kaymakam Emirhan Arıkan ve eşi Gizem Arıkan, Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

İlçenin sosyal ve sportif yaşamına katkı sunması amacıyla hayata geçirilen merkezde, başta kadınlar ve gençler olmak üzere vatandaşların spor yaparak daha aktif bir yaşam sürmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

Özellikle kadınların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla oluşturulan merkez, gençlerin fiziksel becerilerini geliştirebilecekleri ve ilçe sakinlerinin bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri bir alan olarak hizmet verecek.

Sporun birleştirici gücünden yararlanarak ilçedeki sosyal yaşamı canlandırması beklenen merkezin, Kemaliye'de sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasına da katkı sunması amaçlanıyor.

Tören, merkezin hizmete açılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
KaymakamlıkKemaliyeErzincanGüncelSporSon Dakika

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