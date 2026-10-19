Kemaliye\'de Kaymakamlık tarafından yaptırılan Spor ve Aktivite Merkezi törenle açıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kaymakamlık tarafından yaptırılan Spor ve Aktivite Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Kaymakam Emirhan Arıkan ve eşi Gizem Arıkan, Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

İlçenin sosyal ve sportif yaşamına katkı sunması amacıyla hayata geçirilen merkezde, başta kadınlar ve gençler olmak üzere vatandaşların spor yaparak daha aktif bir yaşam sürmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

Özellikle kadınların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla oluşturulan merkez, gençlerin fiziksel becerilerini geliştirebilecekleri ve ilçe sakinlerinin bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri bir alan olarak hizmet verecek.

Sporun birleştirici gücünden yararlanarak ilçedeki sosyal yaşamı canlandırması beklenen merkezin, Kemaliye'de sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasına da katkı sunması amaçlanıyor.

Tören, merkezin hizmete açılmasıyla sona erdi.