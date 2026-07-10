Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde rafting, kano ve bot safari etkinlikleri düzenlendi.
Fırat Nehri'nde gerçekleştirilen etkinlikte sporcular ve vatandaşlar, merhum Emin Atmaca'nın ilçede doğa ve su sporlarının gelişmesine sunduğu katkıları andı.
Programda, Atmaca'nın gençleri spora yönlendirme ve Kemaliye'yi su sporları merkezi haline getirme yönündeki çalışmalarına vurgu yapılırken, etkinlik katılımcıları Fırat'ın sularında kürek çekerek anısını yaşattı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Spor › Kemaliye'de Su Sporları Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?