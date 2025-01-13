Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Antalya İl Şampiyonası'ndan 10 Madalya ile Döndü - Son Dakika
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Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Antalya İl Şampiyonası'ndan 10 Madalya ile Döndü

Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Antalya İl Şampiyonası\'ndan 10 Madalya ile Döndü

Kemer Belediyesi kick boks sporcuları, antrenör Volkan Kaplan yönetiminde Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Kick Boks İl Şampiyonası'nda toplam 10 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 5 birincilik, 4 ikincilik ve 1 üçüncülükle Kemer'e gurur yaşattılar.

13.01.2025 16:39  Güncelleme: 16:42
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Kemer Belediyesi kick boks sporcuları, Antrenör Volkan Kaplan yönetiminde Okul Sporları Kick Boks Antalya İl Şampiyonası'nı 10 madalya ile tamamlayarak büyük başarı elde etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun Göynük Belediye Başkanlığı zamanında Kemer'e kazandırdığı Göynük Ahucum Düğün Salonu'nun, Kemer Halk Eğitim Merkezi tarafından sporculara tahsisiyle, Kemer Belediyesi'nin ücretsiz kursundan yararlanan kick boks sporcuları, başarılarıyla Kemer'e büyük gurur yaşatmaya devam ediyor.

Şampiyonada elde ettiği madalya sayısıyla göz dolduran Kemer Belediyesi kick boks sporcuları, organizasyondan 5 birincilik, 4 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı.

Şampiyonada madalya alan Kemer Belediyesi kick boks sporcularından A Genç 75 kiloda Galip Akif birinci, A Genç +94 kiloda Burak Onur birinci, yıldız erkek 42 kiloda İlhan Haber birinci, minik erkek 37 kiloda Emir Saz birinci, minik kadın 42 kiloda Solin Şeker birinci, B genç erkek 57 kiloda Tuğberk Budak ikinci, yıldız erkek 42 kiloda Muhammed Efe Sağır ikinci, yıldız erkek 47 kiloda Furkan Özdemir ikinci, minik erkek 37 kiloda Rüzgar Yalın ikinci, minik kadın 37 kiloda Rumeysa Arzu Yıldırım üçüncü oldu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Okul Sporları Kick Boks Antalya İl Şampiyonası'na katılan sporcularımız Kemer'imizin gururu oldu. Başarılarına bir başarı daha ekleyerek şampiyonadan 10 madalya ile Kemer'e döndü. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Antrenörümüz Volkan Kaplan ve öğrencilerine başarılarının devamını diliyorum. Kemer Belediyesi olarak spora ve sporculara desteğimiz artarak devam edecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Antalya İl Şampiyonası'ndan 10 Madalya ile Döndü - Son Dakika

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