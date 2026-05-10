Kemer\'de 12. Tahtalı Run to Sky Tamamlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 12. Corendon Tahtalı Run to Sky tamamlandı.

Bu yıl 14 ülkeden 530 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon; doğa, tarih, mitoloji ve dayanıklılığı aynı parkurda buluşturdu. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belçika, Britanya, Estonya, İrlanda, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Norveç, Polonya ve Rusya'dan sporcular, Kemer'in eşsiz doğasında sınırlarını zorladı.

Antik olimpiyat ateşi, Tahtalı Run to Sky'da yeniden hayat buldu

Antik çağlarda ilk olimpiyat meşalesinin yakıldığı yer olarak kabul edilen Olympos'un eşsiz atmosferinde, Corendon Tahtalı Run to Sky'a anlam katan özel bir an yaşandı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Çıralı'daki start öncesinde olimpiyat ateşini temsilen meşaleyi yakarak tarihle bugünü buluşturan sembolik bir seremoni gerçekleştirdi.

Binlerce yıllık olimpiyat ruhuna gönderme yapan bu anlamlı an, sporcuların Akdeniz'in büyüleyici doğası içinde mücadele ettiği yarış boyunca yaşamaya devam etti. Parkur boyunca yanmaya devam eden meşale, Olympos'un kadim mirasını, dayanıklılığı ve sporun birleştirici gücünü simgeleyen etkileyici bir atmosfer oluşturdu.

12. Corendon Tahtalı Run to Sky'da kazananlar belli oldu

Kemer'de düzenlenen 12. Corendon Tahtalı Run to Sky'ta üç farklı parkurda kadın ve erkek kategorilerinde birinciler belli oldu. Denizden Tahtalı zirvesine uzanan Run to Sky 27K parkurunda kadınlarda Dominika Stelmach, erkeklerde Michael Dimuantes birinciliği elde etti. Phaselis Run 41K parkurunda kadınlarda Olga Fedeneva, erkeklerde Konstantin Ivanov kürsünün zirvesine çıktı. KemeRun 12K yarışında ise kadınlarda Anna Aleshkina, erkeklerde ise Hızır Deniz Demirleng birinci oldu. Zorlu sıcak hava koşulları ve yüksek irtifaya rağmen sporcular, Kemer'in eşsiz doğasında unutulmaz bir mücadele ortaya koydu.

Run to Sky 27K zirveye koştu

Organizasyonun simge parkuru olan Run to Sky 27K yarışında toplam 161 atlet mücadele etti. 121 erkek ve 40 kadın sporcunun katıldığı yarışta atletler, Çıralı sahilinden başlayarak 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine ulaştı. Deniz seviyesinden zirveye uzanan parkur, dünyanın en etkileyici yüksek dağ koşularından biri olarak bir kez daha sporculara unutulmaz anlar yaşattı.

KemeRun 12K'ya yoğun ilgi

Kemer merkezinden Çalıştepe'ye uzanan KemeRun 12K parkurunda ise toplam 329 atlet mücadele etti. Yarışa 201 erkek ve 128 kadın sporcu katıldı. Kemer manzarası eşliğinde gerçekleşen parkur, hem yarış deneyimi yaşamak isteyen sporcuları hem de festival atmosferini hissetmek isteyen katılımcıları bir araya getirdi.

Ödüller sahiplerini buldu

12. Corendon Tahtalı Run to Sky'da dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreninde kupalarını aldı. Kemer Olbia Parkı'nda gerçekleştirilen törende sporcular, zorlu parkurlarda ortaya koydukları performanslarla büyük alkış topladı. Gün boyu süren yarışların ardından Tahtalı zirvesine ulaşan sporcular, ödüllerini Akdeniz'in eşsiz atmosferinde aldı.

Kadınlar ve erkeklerde genel klasman derecelerinin yanı sıra yaş kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulurken, organizasyon boyunca mücadele eden yüzlerce sporcu finiş çizgisini geçmenin mutluluğunu yaşadı. Ödül töreni; sporcuların, gönüllülerin, organizasyon ekibinin ve izleyicilerin katılımıyla gerçekleşti.

Kemer'de spor ve festival atmosferi bir aradaydı

Yarış boyunca Kemer Olbia Parkı'nda kurulan expo alanı, DJ performansları, konserler, açık hava etkinlikleri ve Anneler Günü özel aktiviteleriyle organizasyon adeta bir spor ve yaşam festivaline dönüştü. Sporcular ve ziyaretçiler üç gün boyunca Kemer'in doğası, enerjisi ve Akdeniz atmosferini birlikte yaşadı. - İSTANBUL