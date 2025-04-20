Kemer\'de Düzenlenen Sky To Sea MTB Enduro Yarışı Büyük İlgi Gördü

Türkiye'nin gözde bisiklet turizmi destinasyonu Antalya'nın Kemer ilçesi, sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre karlı zirvesinden Akdeniz'e uzanan dünyanın en benzersiz coğrafyasında gerçekleşen eşsiz dağ bisikleti yarışı Sky To Sea MTB Enduro, üçüncü kez gerçekleşti. Yarışta 33: 21,93'lük derece elde eden İngiliz sporcu Sam Robson kürsünün zirvesinde yer aldı. Dünyanın en ekstrem bisiklet yarışları arasında yer alan Sky To Sea'de yer alan sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesinden verilen start ile mücadeleye başladı.

Yarışın startını; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Turizm ve Spor Birimi Koordinasyon Sorumlusu Cansın Efir verdi.

Dayanıklılığın test edildiği organizasyonda 2 bin 365 metre yüksekliğe teleferikle çıkan sporcular, Olympos Dağı'nın kayalıkları, dere yatakları, orman içerisindeki zorlu patika geçişlerinin ardından Kemer plajında kurulan rampa sayesinde atlayış gerçekleştirerek Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu.

Türkiye'nin en ekstrem bisiklet yarışı olma özelliğini de elinde bulunduran organizasyon, 34 kilometrelik zorlu parkurda koşuldu.

12 ülkeden 150 sporcuyu ağırlayan yarışta genel klasmanda dereceye giren ilk 3 sporcu şu şekilde:

1- Sam Robson (33: 21,93) (İngiltere)

2- Phil Atwil (34: 15,22) (İngiltere)

3- Peter Bethell (34: 33,96) (Türkiye) - ANTALYA