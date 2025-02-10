Kemer'de Nisan Ayında Bisiklet Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kemer'de Nisan Ayında Bisiklet Heyecanı

Kemer\'de Nisan Ayında Bisiklet Heyecanı

Kemer, nisan ayında önemli bisiklet etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 6 branştan sporcular katılacak.

10.02.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin bisiklet destinasyonu Kemer, nisan ayında birbirinden önemli etkinlikleri bir araya getirecek. "Bisikletin kalbi nisanda Kemer'de atıyor" projesi kapsamında düzenlenecek organizasyonlar, her branştan yerli ve yabancı birçok sporcuyu ağırlayacak.

Antalya'nın Kemer ilçesi, zengin bisiklet rotaları ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin önde gelen bisiklet turizmi destinasyonlarının başında gelen Kemer, bin kilometrelik rotaları ile dağ, yol, gravel, elektrikli, enduro ve downhill branşları için ender bölge konumda yer alıyor. Gerçekleştirilecek organizasyonlarla ülke tanıtımına katkı sağlanması ve dünyada bilinirliğin artması hedefleniyor.

Toros Dağları'nda TransTaurus heyecanı

Kemer'de bisiklet heyecanı 10-13 Nisan tarihlerindeki TransTaurus Etap Yarışları ile start alacak. Dağ bisikleti, gravel ve e-bike kategorilerini içinde barındıran yarışta yurt içi ve yurtdışından gelen sporcular, Batı Toros Dağları'nda günlük 60 kilometre yol kat edecek. Yaylalar ve dağ yollarını geçecek bisikletçiler, eşsiz coğrafyada Türk misafirperverliğini de yakından tanıma imkanı bulacak.

AKRA Gran Fondo 7. kez düzenlenecek

Amatör yol bisiklet tutkunları 18-19 Nisan tarihlerinde AKRA Gran Fondo Antalya'da bir araya gelecek. Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer'de düzenlenecek yarış, dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcuları konuk edecek. Yarış, 98K ve 49K'lık parkurlarda koşulacak.

Sky To Sea MTB Enduro'da unutulmaz anlar yaşanacak

Kemer, nisan ayını Sky To Sea MTB Enduro ile taçlandıracak. 18-20 nisan tarihlerinde gerçekleşecek yarış, enduro ve downhill sporcularına unutulmayacak anlar yaşatacak. Batı Toros Dağları'nın en yüksek zirvesi Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik karlı zirvesinden pedal çevirecek sporcular, 33 kilometrelik parkurda Kemer sahilinde kurulan denize atlama rampasına ulaşmaya çalışacak.

Ahmet Solmaz: "Kemer, spor turizminde de öncü"

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın başkanlık ettiği Kemer Turizm Komitesi tarafından planlanan "Bisikletin kalbi nisanda Kemer'de atıyor" projesi ile bölgenin bisiklet turizmi potansiyelinin tüm dünyaya gösterilmesi amaçlanıyor. Kemer'in turizm potansiyelinin yanı sıra spor turizminde de öncü olduğunu dile getiren Kaymakam Ahmet Solmaz, "Turizm sezonunun 12 aya yayılması, düşük sezon dediğimiz dönemlerde bölgenin coğrafyasına uygun spor etkinlikleri ile mümkün. Öncülüğümüzde kurulan Kemer Turizm Komitesi ile Kemer'in tüm etkinliklerini bir takvim içerisinde topladık. Her aya uygun spor etkinliklerini bir araya getirip bazı aylara ise yeni organizasyonlar ekleyerek turizm hareketliliğini tüm yıla yaymayı hedefliyoruz. Nisan ayı da bu aylardan birisi ve ilçemiz bu alanda benzersiz bir potansiyele sahip. Bu bağlamda 6 bisiklet branşının aynı anda Kemer'de olduğu bir etkinlik takvimi hazırladık. Her ay için farklı spor branşları ile spor etkinliklerimiz devam edecek. Sporun kalbi 12 ay Kemer'de atıyor diyoruz ve tüm sporseverleri Kemer'e bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Turizm, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kemer'de Nisan Ayında Bisiklet Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:40:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kemer'de Nisan Ayında Bisiklet Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.