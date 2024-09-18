Kenan Çam, Güreş Federasyonu Başkanlığına Aday - Son Dakika
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Kenan Çam, Güreş Federasyonu Başkanlığına Aday

Kenan Çam, Güreş Federasyonu Başkanlığına Aday

Milli güreşçi Kenan Çam, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı için adaylığını açıkladı.

18.09.2024 16:18
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Kenan Çam, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Milli Eski güreşçilerden Kenan Çam, İzmir'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllara dayanan spor kariyeri ve yöneticilik deneyimleriyle Türk güreşine katkıda bulunmak amacıyla başkanlık görevine talip olduğunu söyledi.

Spora tutkusunun uluslararası alanda birçok madalya kazanmasını sağladığını anlatan Çam, "Bu süreçte öğrendiğim disiplin, azim ve liderlik becerilerini Türkiye Güreş Federasyonu'na taşıyarak ülkemizin güreşteki başarılarını daha da ileriye taşımak istiyorum." dedi.

Çam, ticaret ve hizmet sektörlerinde önemli görevler üstlenerek iş dünyasında da kendisini geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu deneyimler federasyon yönetiminde, finansal sürdürülebilirlik ve stratejik planlama konularında yenilikçi ve etkili çözümler üretebilmemi sağlayacaktır. Güreş sporunun altyapısını güçlendirmek, genç yetenekleri keşfetmek ve desteklemek, uluslararası başarılarımızı arttırmak ve güreşi ülkemizde daha geniş kitlelere tanıtmak hedeflerimizin arasında yer almaktadır. Federasyon başkanlığım döneminde sporcularımızın uluslararası platformlarda daha fazla başarı elde etmeleri için gerekli tüm desteği sağlayacak, antrenörlerimize ve teknik ekiplere yönelik eğitim programları düzenleyecek, güreş kulüplerimizin altyapı ve tesis ihtiyaçlarını giderebilecek projelere öncelik vereceğiz. Türkiye Güreş Federasyonu'nun bir parçası olan Türk sporcu, antrenör, yönetici ve güreşseverlerin destek ve iş birliğiyle Türk güneşini hak ettiği yere taşıyacağımıza inancım tamdır."

Kaynak: AA

Politika, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Çam, Güreş Federasyonu Başkanlığına Aday - Son Dakika

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