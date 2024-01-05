Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gol attı

İtalyan ekibi Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 6-1 biten müsabakada takımı adına bir gol kaydetti.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalya Kupası son 16 karşılaşmasında Salernitana'yı konuk etti. Mücadeleyi 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın 66. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız Samuel Ilıng'in yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 22 dakika sonra, 88. dakikada skoru 5-1'e getiren golü kaydetti.

Juventus formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşayan milli oyuncu, ilk golünü 23 Aralık 2023'te oynanan lig maçında Frosinone karşısında atmıştı. - İSTANBUL