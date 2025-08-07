Kenan Yıldız Kopa Trophy Adayı

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız da adaylar arasında gösterildi.

Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim şu şekilde:

Oyuncu Yaş Ülke Kulüp Kenan Yıldız 20 Türkiye Juventus Lamine Yamal 18 İspanya Barcelona Desire Doue 20 Fransa PSG Myles Lewis-Skelly 18 İngiltere Arsenal Rodrigo Mora 18 Portekiz Porto Joao Neves 20 Portekiz PSG Ayyoub Bouaddi 17 Fransa Lille Estevao 18 Brezilya Chelsea Dean Huijsen 20 İspanya Real Madrid Pau Cubarsi 18 İspanya Barcelona

Kaynak: AA